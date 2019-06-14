Суд в окупованому Криму оштрафував і відпустив капітана українського судна
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Суд в окупованому Криму виніс вирок капітану судна "ЯМК-0041" Віктору Новицькому, обвинуваченому в незаконному промислі риби біля берегів Кримського півострова, призначивши йому покарання у вигляді штрафу в 500 тис. рублів, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Визнати винним, ... призначити покарання у вигляді певної суми 550 тис. рублів", - сказала суддя, оголошуючи рішення.
Повідомляється, що оскільки капітан знаходився під підпискою про невиїзд, то автоматично був відпущений.
Нагадаємо, двох рибалок Руслана Кондратюка та Андрія Морозова в листопаді минулого року випустили з СІЗО Сімферополя, як і капітана українського риболовецького судна "ЯМК-0041" Віктора Новицького.