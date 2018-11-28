Суд в Крыму арестовал украинского моряка и сотрудника СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца еще двух граждан Украины, задержанных российскими пограничниками у Керченского пролива. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Антон Наумлюк, передает УНН.
“Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца задержанных российскими пограничниками оперуполномоченного 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старшего лейтенанта (так представлен на видео ”допроса“, которое распространила ФСБ) Андрея Драча и капитана 3-го ранга Владимира Лисового”, — написал журналист.
Напомним, по словам Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, по состоянию на 11 в среду в оккупированном Крыму арестовали 15 украинских моряков.
Среди них — трое раненых.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 людях — трое раненых, которые находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, которые не известны.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрил военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях. Указом Президента предусмотрено ввести в Украине военное положение с 26 ноября 2018 года.