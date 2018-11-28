Суд в Криму арештував українського моряка і співробітника СБУ

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на два місяці ще двох громадян України, затриманих російськими прикордонниками біля Керченської протоки. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Антон Наумлюк, передає УНН.

“Київський районний суд Сімферополя заарештував на два місяці затриманих російськими прикордонниками оперуповноваженого 7-го управління Головного управління військової контррозвідки СБУ старшого лейтенанта (так представлений на відео „допиту“, яке розповсюдила ФСБ) Андрія Драча і капітана 3-го рангу Володимира Лісового”, — написав журналіст.

Нагадаємо, за словами Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, станом на 11 в середу в окупованому Криму заарештували 15 українських моряків.

Серед них — троє поранених.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи — троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях. Указом Президента передбачено ввести в Україні воєнний стан з 26 листопада 2018 року.

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