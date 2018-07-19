Суд в Вашингтоне отказался освободить россиянку Марию Бутину под залог

Сама Бутина на заседании суда формально отказалась признать свою вину.

Очередное заседание суда в Вашингтоне по делу гражданки России пройдет 24 июля. Такое решение принял в среду на заседании суда председательствующая на нем Дебора Робинсон. По ее словам, оно начнется 24 июля в 10:00 по местному времени (16:00 по киевскому времени).

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О задержании гражданки РФ стало известно в понедельник. Согласно распространенным Минюстом документам, Бутина “работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позже занял высокий пост в Центробанке РФ”. Минюст отметил, что Бутина имела право находиться и проживать на территории США по студенческой визе и занималась деятельностью в интересах РФ без надлежащей регистрации в Министерстве юстиции, в США карается законом. В заявлении отмечается, что россиянке может грозить до пяти лет лишения свободы, однако она остается невиновным до тех пор, пока её вина не будет доказана судом.