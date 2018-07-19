Суд у Вашингтоні відмовився звільнити росіянку Марію Бутину під заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Федеральний окружний суд Вашингтона відмовив росіянці Марії Бутіній, яка звинувачується в незареєстрованій діяльності на території США в якості агента, що діє в інтересах РФ, у звільненні під заставу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Meduza.
Сама Бутіна на засіданні суду формально відмовилася визнати свою провину.
Чергове засідання суду в Вашингтоні у справі громадянки Росії пройде 24 липня. Таке рішення прийняла в середу на засіданні суду головуюча на ньому Дебора Робінсон. За її словами, воно розпочнеться 24 липня о 10:00 за місцевим часом (16:00 за київським часом).
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Про затримання громадянки РФ стало відомо в понеділок. Відповідно до поширеного Мін’юстом документами, Бутіна “працювала в інтересах високопоставленого представника російського уряду, який пізніше зайняв високий пост в Центробанку РФ”. Мін’юст зазначив, що Бутіна мала право перебувати і проживати на території США за студентською візою і займалася діяльністю в інтересах РФ без належної реєстрації в Міністерстві юстиції, що в США карається законом. У заяві наголошується, що росіянці може загрожувати до п’яти років позбавлення волі, проте вона залишається невинною доти, поки її вину не буде доведено судом.