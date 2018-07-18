Проти затриманої у Вашингтоні росіянки висунули звинувачення

Згідно з цим документом, Бутіній інкримінується участь у змові з метою незареєстрованої діяльності на користь іноземної держави на території США, а також сама ця діяльність. Як очікується, на слуханнях в окружному суді американської столиці в середу росіянці будуть зачитані ці звинувачення. До цього моменту Бутіна знаходиться під вартою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Twitter призупинив дію пов’язаних зі 12 росіянами акаунтів

Про затримання громадянки РФ стало відомо в понеділок. Відповідно до поширеного Мін’юстом документами, Бутіна “працювала в інтересах високопоставленого представника російського уряду, який пізніше зайняв високий пост в Центробанку РФ”. Мін’юст зазначив, що Бутіна мала право перебувати і проживати на території США за студентською візою і займалася діяльністю в інтересах РФ без належної реєстрації в Міністерстві юстиції, що в США карається законом. У заяві наголошується, що росіянці може загрожувати до п’яти років позбавлення волі, проте вона залишається невинною доти, поки її вину не буде доведено судом.

Як підкреслив у понеділок в письмовій заяві адвокат росіянки Роберт Ніл Дріскол, його клієнтка не намагалася вплинути на будь-яку політику США або підірвати її, а суть звинувачень, висунутих проти неї, просто роздута. Крім того, він звернув увагу на те, що ще кілька місяців тому, коли росіянкою зацікавилася місцева влада, вона за власним бажанням дала свідчення в профільному комітеті Сенату Конгресу США і надала законодавцям тисячі потрібних документів.