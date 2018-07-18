Против задержанной в Вашингтоне россиянки выдвинули обвинения

Согласно этому документу, Бутиной инкриминируется участие в заговоре с целью незарегистрированной деятельности в пользу иностранного государства на территории США, а также сама эта деятельность. Как ожидается, на слушаниях в окружном суде американской столицы в среду россиянке будут зачитаны эти обвинения. К этому моменту Бутина находится под стражей.

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О задержании гражданки РФ стало известно в понедельник. Согласно распространенному Минюстом документами, Бутина "работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позже занял высокий пост в Центробанке РФ". Минюст отметил, что Бутина имела право находиться и проживать на территории США по студенческой визе и занималась деятельностью в интересах РФ без надлежащей регистрации в Министерстве юстиции, в США карается законом. В заявлении отмечается, что россиянке может грозить до пяти лет лишения свободы, однако она остается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана судом.

Как подчеркнул в понедельник в письменном заявлении адвокат россиянки Роберт Нил Дрискол, его клиентка не пыталась повлиять на любую политику США или подорвать ее, а суть обвинений, выдвинутых против нее, просто раздуто. Кроме того, он обратил внимание на то, что еще несколько месяцев назад, когда россиянкой заинтересовалась местная власть, она по собственному желанию дала показания в профильном комитете Сената Конгресса США и предоставила законодателям тысячи нужных документов.