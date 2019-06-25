Суд в Тбилиси освободил 41 задержанного на митинге

Как указано, суд приговорил задержанных к четырем дням административного ареста, но поскольку они уже отбыли предварительное заключение, их освободили из зала суда.

Накануне сообщалось о 13 освобожденных Тбилисским апелляционным судом из 16 человек, приговоренных судом низшей инстанции к 12-суточному заключению по делу о митингах.

Освобождение задержанных является одним из требований участников акций протеста, которые с 20 июня устраивают массовые акции у здания парламента в Тбилиси. Митингующие также требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии и проведения следующих парламентских выборов, запланированных на 2020 год, по пропорциональной системе.

Власти Грузии удовлетворили одно из требований протестующих, пообещав парламентские выборы по пропорциональной системе.