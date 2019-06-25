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Суд у Тбілісі звільнив 41 затриманого на мітингу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Тбіліський апеляційний суд звільнив 41 людину, затриману на мітингу біля будівлі парламенту Грузії, і визнав невинуватими двох з них. Про це УНН повідомляє з посиланням на Перший канал Суспільного мовника Грузії.

Суд у Тбілісі звільнив 41 затриманого на мітингу

Як зазначено, суд засудив затриманих до чотирьох днів адміністративного арешту, але оскільки вони вже відбули попереднє ув'язнення, їх звільнили із залу суду.

Напередодні повідомлялося про 13 звільнених Тбіліським апеляційним судом з 16 осіб, засуджених судом нижчої інстанції до 12-добового ув'язнення у справі про мітинги.

Звільнення затриманих є однією з вимог учасників акцій протесту, які з 20 червня влаштовують масові акції біля будівлі парламенту в Тбілісі. Мітингувальники також вимагають відставки очільника МВС Георгія Гахарії і проведення наступних парламентських виборів, запланованих на 2020 рік, за пропорційною системою.

Влада Грузії задовольнила одну з вимог протестувальників, пообіцявши парламентські вибори за пропорційною системою.

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