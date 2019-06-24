Суд в Тбилиси освободил нескольких задержанных на протестах

"Всего поступило 16 жалоб. Из них 13 были удовлетворены, и суд выпустил людей на свободу. Слушание по одному делу было отложено, одному человеку вместо 12 суток дали пять, а еще одну жалобу апелляционный суд отказался брать в производство", - сказала она, добавив, что в понедельник апелляционному суду предстоит рассмотреть еще 12 жалоб. Всего по делу о митингах был задержан 121 человек.

Освобождение задержанных является одним из требований участников акций протеста, которые с 20 июня устраивают массовые акции у здания парламента в Тбилиси. Митингующие также требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии и проведения следующих парламентских выборов, запланированных на 2020 год, по пропорциональной системе, отмечает агентство.

Власти Грузии удовлетворили одно из требований протестующих, пообещав парламентские выборы по пропорциональной системе.