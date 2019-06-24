Суд у Тбілісі звільнив кількох затриманих на протестах
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Тбіліський апеляційний суд в Грузії задовольнив скарги 13 з 16 осіб, засуджених судом нижчої інстанції до 12-добового ув'язнення у справі про мітинги, і звільнив їх. Про це з посиланням на співробітницю прес-служби суду Мако Боцвадзе повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Всього надійшло 16 скарг. З них 13 були задоволені, і суд випустив людей на свободу. Слухання по одній справі було відкладено, одній людині замість 12 діб дали п'ять, а ще одну скаргу апеляційний суд відмовився брати у провадження", - сказала вона, додавши, що в понеділок апеляційному суду належить розглянути ще 12 скарг. Всього у справі про мітинги була затримана 121 особа.
Звільнення затриманих є однією з вимог учасників акцій протесту, які з 20 червня влаштовують масові акції біля будівлі парламенту в Тбілісі. Мітингувальники також вимагають відставки глави МВС Георгія Гахарії і проведення наступних парламентських виборів, запланованих на 2020 рік, за пропорційною системою, зазначає агентство.
Влада Грузії задовольнила одна з вимог протестувальників, пообіцявши парламентські вибори за пропорційною системою.