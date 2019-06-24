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Власть Грузии удовлетворила одно из требований протестующих и проведет парламентские выборы

Киев • УНН

 • 8787 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Правящая партия “Грузинская мечта — Демократическая Грузия” приступает к реформе по проведению парламентских выборов, запланированных на 2020 год, по пропорциональной системе. Об этом в понедельник заявил основатель и председатель партии Бидзина Иванишвили на брифинге, пишет УНН со ссылкой на Первый телеканал Грузии.

Власть Грузии удовлетворила одно из требований протестующих и проведет парламентские выборы

“Политическое объединение „Грузинская мечта — Демократическая Грузия“ выступает с инициативой широкомасштабной политической реформы — провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера”, — сказал Иванишвили.

По словам Иванишвили, в 2018 году, когда правящая партия завершила конституционную реформу, было сказано, что переход на пропорциональную систему состоится в 2024 году и барьер должен был составить 5%, однако его аннулирование к 2020 году говорит о том, что власти готовы дать шанс всем политическим партиям пройти в парламент. Переговоры по изменению избирательной системы начнутся после завершения текущей сессионной недели. В переговоры будут вовлечены как представители парламентской, так и непарламентской оппозиции.

Согласно действующему законодательству, в Грузии сегодня смешанная избирательная система. Из 150 депутатов 73 выбираются по мажоритарной системе, а 77 — по пропорциональной.

Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые с 20 июня устраивают массовые выступления у здания парламента в Тбилиси. Митингующие также требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии и освобождения задержанных на демонстрациях у здания законодательного органа.

Стоит напомнить, что в РФ требуют, чтобы ФИФА наказала грузинских футболистов за антиокупацонные футболки.

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