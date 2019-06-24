Влада Грузії задовольнила одну з вимог протестувальників та проведе парламентські вибори

КИЇВ. 24 червня. УНН. Правляча партія “Грузинська мрія — Демократична Грузія” приступає до реформи з проведення парламентських виборів, запланованих на 2020 рік, за пропорційною системою. Про це в понеділок заявив засновник і голова партії Бідзіна Іванішвілі на брифінгу, пише УНН з посиланням на Перший телеканал Грузії.