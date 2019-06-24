Влада Грузії задовольнила одну з вимог протестувальників та проведе парламентські вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Правляча партія “Грузинська мрія — Демократична Грузія” приступає до реформи з проведення парламентських виборів, запланованих на 2020 рік, за пропорційною системою. Про це в понеділок заявив засновник і голова партії Бідзіна Іванішвілі на брифінгу, пише УНН з посиланням на Перший телеканал Грузії.
“Політичне об’єднання „Грузинська мрія — Демократична Грузія“ виступає з ініціативою широкомасштабної політичної реформи — провести парламентські вибори 2020 року пропорційною системою в умовах нульового виборчого бар’єру”, — сказав Іванішвілі.
За словами Іванішвілі, в 2018 році, коли правляча партія завершила конституційну реформу, було сказано, що перехід на пропорційну систему відбудеться в 2024 році і бар’єр повинен був скласти 5%, однак його анулювання до 2020 року говорить про те, що влада готова дати шанс всім політичним партіям пройти в парламент. Переговори зі зміни виборчої системи почнуться після завершення поточного сесійного тижня. У переговори будуть залучені як представники парламентської, так і непарламентської опозиції.
Згідно з чинним законодавством, в Грузії сьогодні змішана виборча система. З 150 депутатів 73 обираються за мажоритарною системою, а 77 — за пропорційною.
Проведення парламентських виборів за пропорційною системою було однією з вимог учасників акцій протесту, які з 20 червня влаштовують масові виступи біля будівлі парламенту в Тбілісі. Мітингувальники також вимагають відставки глави МВС Георгія Гахарії і звільнення затриманих на демонстраціях у будівлі законодавчого органу.
Варто нагадати, що у РФ вимагають, аби ФІФА покарала грузинських футболістів за антиокупаційні футболки.