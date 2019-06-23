У РФ вимагають, аби ФІФА покарала грузинських футболістів за антиокупаційні футболки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. ФІФА зобов'язана відреагувати на подібну поведінку футболістів на полі під час офіційних ігор. На цьому наголосив депутат російської Думи Ігор Лебедєв, коментуючи у Twitter вихід грузинських футболістів на чемпіонаті Грузії в антиокупаційних футболках, передає УНН.
“ФІФА зобов’язана відреагувати на подібну поведінку футболістів на поле під час офіційних ігор”, — написав російський депутат.
У свою чергу, за словами менеджера з маркетингу “Торпедо” — Кутаїсі Імеді Гіоргадзе, якого цитує “Грузія Online”, клуб завжди буде захищати інтереси країни. За його інформацією, поки російська сторона офіційно в УЄФА і ФІФА не звернулася.
“Мова про „Торпедо“, „Локомотив“ і „Руставі“. Поки офіційно до ФІФА і УЄФА не зверталися, проте не виключено, що звернуться, але ми готові і завжди захистимо інтереси країни”, — заявив Імеда Гіоргадзе.
Видання також відзначає, що грузинські футболісти не порушували статутів ФІФА та УЄФА. Вони не грали в футболках з антиокупаційним написом, а вийшли в них перед матчем.