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У РФ вимагають, аби ФІФА покарала грузинських футболістів за антиокупаційні футболки

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. ФІФА зобов'язана відреагувати на подібну поведінку футболістів на полі під час офіційних ігор. На цьому наголосив депутат російської Думи Ігор Лебедєв, коментуючи у Twitter вихід грузинських футболістів на чемпіонаті Грузії в антиокупаційних футболках, передає УНН.

У РФ вимагають, аби ФІФА покарала грузинських футболістів за антиокупаційні футболки

“ФІФА зобов’язана відреагувати на подібну поведінку футболістів на поле під час офіційних ігор”, — написав російський депутат.

У свою чергу, за словами менеджера з маркетингу “Торпедо” — Кутаїсі Імеді Гіоргадзе, якого цитує “Грузія Online”, клуб завжди буде захищати інтереси країни. За його інформацією, поки російська сторона офіційно в УЄФА і ФІФА не звернулася.

“Мова про „Торпедо“, „Локомотив“ і „Руставі“. Поки офіційно до ФІФА і УЄФА не зверталися, проте не виключено, що звернуться, але ми готові і завжди захистимо інтереси країни”, — заявив Імеда Гіоргадзе.

Видання також відзначає, що грузинські футболісти не порушували статутів ФІФА та УЄФА. Вони не грали в футболках з антиокупаційним написом, а вийшли в них перед матчем.

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