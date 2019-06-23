В РФ требуют, чтобы ФИФА наказала грузинских футболистов за антиоккупационные футболки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. ФИФА обязана отреагировать на подобное поведение футболистов на поле во время официальных игр. Об этом заявил депутат российской Думы Игорь Лебедев, комментируя в Twitter выход грузинских футболистов на чемпионате Грузии в антиоккупационные футболках, передает УНН.
"ФИФА обязана отреагировать на подобное поведение футболистов на поле во время официальных игр", - написал российский депутат.
В свою очередь, по словам менеджера по маркетингу "Торпедо" - Кутаиси Имеди Гиоргадзе, которого цитирует "Грузия Online", клуб всегда будет защищать интересы страны. По его информации, пока российская сторона официально в УЕФА и ФИФА не обратилась.
"Речь о "Торпедо", "Локомотив" и "Рустави". Пока официально в ФИФА и УЕФА не обращались, однако не исключено, что обратятся, но мы готовы и всегда защитим интересы страны", - заявил Имеда Гиоргадзе.
Издание также отмечает, что грузинские футболисты не нарушали уставов ФИФА и УЕФА. Они не играли в футболках с антиоккупационной надписью, а вышли в них перед матчем.