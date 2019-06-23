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Гравці трьох футбольних команд Грузії вийшли на поле в футболках з антиросійськими гаслами

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Футболісти ряду грузинських клубів вийшли на матчі 19-го туру Чемпіонату Грузії в антиокупаційних футболках, таким чином зафіксувавши своє ставлення до політики Росії, передає УНН з посиланням на "Грузія Online".

Гравці трьох футбольних команд Грузії вийшли на поле в футболках з антиросійськими гаслами

Так, свою позицію висловили гравці клубів "Торпедо" (Кутаїсі), "Локомотив" (Тбілісі), "Руставі" (Руставі).

У Цхалтубо, на стадіоні ім. 26 травня футболісти "Торпедо" вийшли на поле в чорних майках, напис на яких говорив, що частина території Грузії окупована Росією.

У Тбілісі, на стадіоні "Михайло Месхі - 2" відбувся матч між тбіліським "Локомотивом" і руставським "Руставі" - вони вийшли в білих футболках з антиокупаційними написами.

Як повідомляв УНН, у четвер кілька тисяч демонстрантів зібралися біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі, вимагаючи відставки глави МВС і голови парламенту.

Це сталося після того, як депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентській асамблеї православ'я.

Тоді ж посол України в Грузії покинув з'їзд Міжпарламентської асамблеї в знак протесту.

У Кремлі протести в Тбілісі назвали "русофобською провокацією".

У вітчизняному МЗС в свою чергу заявили, що Україна з розумінням і симпатією ставиться до позиції влади і громадянського суспільства Грузії з протидії російської окупації.

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