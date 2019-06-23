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Игроки трех футбольных команд Грузии вышли на поле в футболках с антироссийскими лозунгами

Киев • УНН

 • 13335 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Футболисты ряда грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура Чемпионата Грузии в антиоккупационных футболках, таким образом зафиксировав свое отношение к политике России, передаёт УНН со ссылкой на “Грузия Online”.

Игроки трех футбольных команд Грузии вышли на поле в футболках с антироссийскими лозунгами

Так, свою позицию выразили игроки клубов "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотив" (Тбилиси), "Рустави" (Рустави).

В Цхалтубо, на стадионе им. 26 мая футболисты "Торпедо" вышли на поле в черных майках, надпись на которых говорила, что часть территории Грузии оккупирована Россией.

В Тбилиси, на стадионе "Михаил Месхи - 2" состоялся матч между тбилисским "Локомотивом" и руставским "Рустави" - они вышли в белых футболках с антиоккупационными надписями.

Как сообщал УНН, в четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД и председателя парламента.

Это произошло после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента на Межпарламентской ассамблее православия.

Тогда же посол Украины в Грузии покинул съезд Межпарламентской ассамблеи в знак протеста.

В Кремле протесты в Тбилиси назвали "русофобской провокацией".

В отечественном МИД в свою очередь заявили, что Украина с пониманием и симпатией относится к позиции власти и гражданского общества Грузии по противодействию российской оккупации. 

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