В МИД прокомментировали ситуацию в Грузии и демарш посла
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Украина с пониманием и симпатией относится к позиции власти и гражданского общества Грузии по противодействию российской оккупации. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
"Мы с пониманием и симпатией относимся к позиции власти и гражданского общества Грузии по противодействию российской оккупации и считаем необходимым всюду давать отпор любым проявлениям гибридной войны России против Украины, Грузии, других стран", - отметила пресс-секретарь.
По ее словам, Украина подтверждает свою солидарность с грузинским народом "в его борьбе за суверенитет и территориальную целостность своей родины", поддержку укрепления и дальнейшего развития демократии и демократических институтов в Грузии.
"Демарш Посла Украины оцениваем положительно, он действовал достойно и профессионально", - добавила она.
Как сообщал УНН, в четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД и председателя парламента.
Это произошло после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента на Межпарламентской ассамблее православия.
Тогда же посол Украины в Грузии покинул съезд Межпарламентской ассамблеи в знак протеста.
Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Как сообщают грузинские СМИ, задержаны несколько десятков человек.