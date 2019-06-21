У МЗС прокоментували ситуацію в Грузії та демарш посла
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Україна з розумінням і симпатією ставиться до позиції влади та громадянського суспільства Грузії щодо протидії російській окупації. Про це в коментарі УНН повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко.
"Ми з розумінням і симпатією ставимося до позиції влади і громадянського суспільства Грузії щодо протидії російській окупації і вважаємо необхідним усюди давати відсіч будь-яким проявам гібридної війни Росії проти України, Грузії, інших країн", - наголосила речниця.
З її слів, Україна підтверджує свою солідарність з грузинським народом "у його боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність своєї батьківщини", підтримку зміцнення і подальшого розвитку демократії та демократичних інститутів у Грузії.
"Демарш Посла України оцінюємо позитивно, він діяв гідно і професійно", - додала вона.
Як повідомляв УНН, у четвер декілька тисяч демонстрантів зібралися біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі, вимагаючи відставки глави МВС і голови парламенту.
Це сталося після того, як Депутат російської Держдуми РФ Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентській асамблеї православ'я.
Тоді ж посол України в Грузії покинув з'їзд Міжпарламентської асамблеї в знак протесту.
Протестувальники зробили спробу штурму будівлі. Поліція розігнала мітинг, застосувавши сльозогінний газ, гумові кулі і водомети. Як повідомляють грузинські ЗМІ, затримано кілька десятків осіб.