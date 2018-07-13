Суд в Крыму отказал Балуху в условно-досрочном освобождении

В начале судебного заседания прокурор Денис Мышкин подал ходатайство о прекращении рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении по первому приговору, потому что был вынесен новый приговор.

Судья Дмитрий Михайлов удовлетворил ходатайство прокурора.



Как сообщал УНН, "суд" в оккупированном Крыма приговорил украинского политзаключенного Владимира Балуха к 5 годам заключения.



Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 13 июля приговорил фигуранта дела "украинских диверсантов" Евгения Панова до 8 лет колонии строгого режима.



Напомним, мать украинского режиссера Олега Сенцова попросила президента России Владимира Путина о помиловании сына.