Суд у Криму відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні

На початку судового засідання прокурор Денис Мишкін подав клопотання про припинення розгляду клопотання про умовно-дострокове звільнення за першим вироком, бо вже був винесений новий вирок.

Суддя Дмитро Михайлов задовольнив клопотання прокурора.



Як повідомляв УНН, "суд" в окупованому Криму засудив українського політв'язня Володимира Балуха до 5 років ув’язнення.



Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 13 липня засудив фігуранта справи "українських диверсантів" Євгенія Панова до 8 років колонії суворого режиму.



Нагадаємо, мати українського режисера Олега Сенцова попросила президента Росії Володимира Путіна про помилування сина.