Суд у Криму відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Підконтрольний Росії Залізничний районний суд Сімферополя відхилив клопотання адвоката Ольги Дінзе про умовно-дострокове звільнення українського активіста Володимира Балуха за першим вироком. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.

На початку судового засідання прокурор Денис Мишкін подав клопотання про припинення розгляду клопотання про умовно-дострокове звільнення за першим вироком, бо вже був винесений новий вирок.

Суддя Дмитро Михайлов задовольнив клопотання прокурора.

Як повідомляв УНН, "суд" в окупованому Криму засудив українського політв'язня Володимира Балуха до 5 років ув’язнення.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 13 липня засудив фігуранта справи "українських диверсантів" Євгенія Панова до 8 років колонії суворого режиму.

Нагадаємо, мати українського режисера Олега Сенцова попросила президента Росії Володимира Путіна про помилування сина.

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