Суд у Криму відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Підконтрольний Росії Залізничний районний суд Сімферополя відхилив клопотання адвоката Ольги Дінзе про умовно-дострокове звільнення українського активіста Володимира Балуха за першим вироком. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.
На початку судового засідання прокурор Денис Мишкін подав клопотання про припинення розгляду клопотання про умовно-дострокове звільнення за першим вироком, бо вже був винесений новий вирок.
Суддя Дмитро Михайлов задовольнив клопотання прокурора.
Як повідомляв УНН, "суд" в окупованому Криму засудив українського політв'язня Володимира Балуха до 5 років ув’язнення.
Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 13 липня засудив фігуранта справи "українських диверсантів" Євгенія Панова до 8 років колонії суворого режиму.
Нагадаємо, мати українського режисера Олега Сенцова попросила президента Росії Володимира Путіна про помилування сина.