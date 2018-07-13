"Українського диверсанта" Панова в Криму засудили до 8 років колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 13 липня засудив фігуранта справи "українських диверсантів" Євгенія Панова до 8 років колонії суворого режиму. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Крим.Реаліі".
У квітні 2018 року суд перейшов до розгляду по суті справи "українського диверсанта" Панова. Обвинувачений відмовився від угоди з російським слідством, йому продовжили арешт на півроку, до 26 вересня.
10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в анексованому Криму затримали групу "українських диверсантів", які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, потім повернули до Криму.
Російські спецслужби заявляють, що Євген Панов і Андрій Захтів були членами "групи диверсантів", яка нібито планувала здійснити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.
Нагадаємо, "суд" в окупованому Криму засудив українського політв'язня Володимира Балуха до 5 років ув'язнення.