"Українському диверсанту" Панову в окупованому Криму хочуть присудити 10,5 років в'язниці

Так, Фурмамбетов вимагає для Панова покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років і 6 місяців з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. Оголошення вироку призначено на 13 липня на 10:00.

Так, 10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в окупованому Криму затримали групу "українських диверсантів", які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, потім повернули до Криму. Російські спецслужби заявляють, що Євген Панов і Андрій Захтій були членами "групи диверсантів", яка нібито планувала здійснити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Нагадаємо, "суд" в окупованому Криму засудив українського політв'язня Володимира Балуха до 5 років ув'язнення.