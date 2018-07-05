Балуха приговорили к 5 годам заключения

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 69133 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 108943 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 130077 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 137182 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 173124 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154478 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141926 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130552 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 184399 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118370 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Балуха приговорили к 5 годам заключения

Балуха приговорили к 5 годам заключения

Киев  •  УНН

 • 17705 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. "Суд" в оккупированном Крыму приговорил украинского политзаключенного Владимира Балуха к 5 годам заключения. Об этом сообщает "Радио Свобода", передает УНН.

"Владимиру Балуху в Крыму объявили новый приговор - 5 лет колонии и штраф 10 000 рублей. Он голодает уже 109 дней", - говорится в сообщении.

Напомним, уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова планирует в понедельник встретиться с послами ЕС и проинформировать их о ситуации с украинцами, которые содержаться в России. Она напомнила, что уже длительное время голодают Владимир Балух и Олег Сенцов.

Ранее адвокат Ольга Динзе сообщала, что состояние здоровья украинского заключенного Владимира Балуха ухудшилось. Как сообщила Динзе, Владимир Балух продолжает голодовку в заявленном формате: не употребляет пищу, только пьет воду. Также его перевели в новую камеру. По словам Балуха, "камера нормальная, никаких проблем с другими заключенными нет".

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