Балуха приговорили к 5 годам заключения

"Владимиру Балуху в Крыму объявили новый приговор - 5 лет колонии и штраф 10 000 рублей. Он голодает уже 109 дней", - говорится в сообщении.



Напомним, уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова планирует в понедельник встретиться с послами ЕС и проинформировать их о ситуации с украинцами, которые содержаться в России. Она напомнила, что уже длительное время голодают Владимир Балух и Олег Сенцов.



Ранее адвокат Ольга Динзе сообщала, что состояние здоровья украинского заключенного Владимира Балуха ухудшилось. Как сообщила Динзе, Владимир Балух продолжает голодовку в заявленном формате: не употребляет пищу, только пьет воду. Также его перевели в новую камеру. По словам Балуха, "камера нормальная, никаких проблем с другими заключенными нет".



