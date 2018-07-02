Денісова планує розповісти послам ЄС про долю Сенцова і Балуха
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова планує в понеділок зустрітися з послами ЄС і проінформувати їх про ситуацію з українцями, які утримуються у Росії. Про це вона заявила під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні зустрінуся з послами ЄС для того, щоб проінформувати, що відбувається з нашими громадянами в Росії”, - зазначила вона, нагадавши, що вже тривалий час голодують Володимир Балух та Олег Сенцов.
Вона також закликала українську делегацію в Парламентській Асамблеї Ради Європи сприяти “ухваленню резолюції щодо долі політв’язнів”.
Денісова також вчергове зазначила, що допуск уповановаженої РФ з прав людини Тетяни Москалькової до в’язнів-громадян РФ можливий лише після її “допуску до політв’язнів”.
Як повідомляв УНН, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову не пустили відвідати українського режисера Олега Сенцова в колонії у російському місті Лабитнангі.