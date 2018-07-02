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Денисова планирует рассказать послам ЕС о судьбе Сенцова и Балуха

Денисова планирует рассказать послам ЕС о судьбе Сенцова и Балуха

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова планирует в понедельник встретиться с послами ЕС и проинформировать их о ситуации с украинцами, содержащихся в России. Об этом она заявила во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"Сегодня встречусь с послами ЕС для того, чтобы проинформировать, что происходит с нашими гражданами в России", - отметила она, напомнив, что уже длительное время голодают Владимир Балух и Олег Сенцов.

Она также призвала украинскую делегацию в Парламентской Ассамблее Совета Европы способствовать "принятию резолюции о судьбе политзаключенных".

Денисова также в очередной раз отметила, что допуск уполномоченной РФ по правам человека Татьяны Москальковой к заключенным-гражданам РФ возможен только после ее "допуска к политзаключенным".

Как сообщал УНН, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пустили посетить украинского режиссера Олега Сенцова в колонии в российском городе Лабытнанги.

Украинские Национальные Новости

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