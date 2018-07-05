Балуха засудили до 5 років ув'язнення

"Володимиру Балуху в Криму оголосили новий вирок – 5 років колонії та штраф 10 тисяч рублів. Він голодує вже 109 днів", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова планує в понеділок зустрітися з послами ЄС і проінформувати їх про ситуацію з українцями, які утримуються у Росії. Вона нагадала, що вже тривалий час голодують Володимир Балух та Олег Сенцов.



Раніше адвокат Ольга Дінзе повідомляла, що стан здоров'я українського ув'язненого Володимира Балуха погіршився. Як повідомила Дінзе, Володимир Балух продовжує голодування в заявленому форматі: не вживає їжу, тільки п'є воду. Також його перевели в нову камеру. За словами Балуха, "камера нормальна, ніяких проблем з іншими ув'язненими немає".



