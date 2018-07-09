"Украинскому диверсанту" Панову в оккупированном Крыму хотят присудить 10,5 лет тюрьмы

Так, Фурмамбетов запросил для Панова наказание в виде виде лишения свободы на срок 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Оглашение приговора назначено на 13 июля на 10:00.

Так, 10 августа 2016 года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексированном Крыму задержали группу "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время удерживали в московском СИЗО Лефортово, потом вернули в Крым. Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Напомним, "суд" в оккупированном Крыму приговорил украинского политзаключенного Владимира Балуха к 5 годам заключения.