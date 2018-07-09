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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 64547 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 108012 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129203 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136385 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 172343 просмотра

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7 марта, 17:42 • 154287 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141798 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118360 просмотра

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"Украинскому диверсанту" Панову в оккупированном Крыму хотят присудить 10,5 лет тюрьмы

"Украинскому диверсанту" Панову в оккупированном Крыму хотят присудить 10,5 лет тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 9997 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. "Украинскому диверсанту" Евгению Панову в оккупированном Крыму могут присудить 10,5 лет тюрьмы строгого режима. Такое наказание потребовал прокурор Эсвет Фурмамбетов. Об этом сообщает "Крым. Реалии", передает УНН.

Так, Фурмамбетов запросил для Панова наказание в виде виде лишения свободы на срок 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Оглашение приговора назначено на 13 июля на 10:00.

Так, 10 августа 2016 года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексированном Крыму задержали группу "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время удерживали в московском СИЗО Лефортово, потом вернули в Крым. Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Напомним, "суд" в оккупированном Крыму приговорил украинского политзаключенного Владимира Балуха к 5 годам заключения.

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