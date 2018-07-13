"Украинского диверсанта" Панова в Крыму приговорили к 8 годам колонии

В апреле 2018 года суд перешел к рассмотрению по существу дела "украинского диверсанта" Панова. Обвиняемый отказался от сделки с российским следствием, ему продлили арест на полгода, до 26 сентября.



10 августа 2016 года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексированном Крыму задержали группу "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время удерживали в московском СИЗО Лефортово, потом вернули в Крым.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Напомним, "суд" в оккупированном Крыму приговорил украинского политзаключенного Владимира Балуха к 5 годам заключения.