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Суд смягчил меру пресечения экс-заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Емельянову

Суд смягчил меру пресечения экс-заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Емельянову

Киев  •  УНН

 • 5163 просмотра

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Апелляционная палата ВАКС изменила меру пресечения Артуру Емельянову с содержания под стражей на возможность внесения залога. Экс-заместитель председателя ВХСУ подозревается в участии в преступной организации, которая выносила решения за взятки.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда посмешила меру пресечения экс-заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову установив ему 80 млн грн залога, как альтернативу содержанию под стражей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.

Детали

Сообщается, что Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты на постановление следственного судьи Печерского районного суда от 3 декабря 2024 года об избрании бывшему заместителю председателя Высшего хозяйственного суда меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

«По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты, отменила постановление следственного судьи Печерского районного суда и постановила новое, которым установила 80 млн грн залога, как альтернативу содержанию под стражей. Также в случае внесения залога на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей», - говорится в сообщении.

Дополнение

ГБР задержало экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины - Артура Емельянова - за участие в преступной организации. Подозреваемый входил в группу, которая за взятки выносила «нужные» решения по хозяйственным спорам.

Печерский райсуд Киева 3 декабря избрал адвокату и экс-заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 января 2025 года без права на залог.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
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