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Суд пом'якшив запобіжний захід ексзаступнику голови Вищого господарського суду Ємельянову

Суд пом'якшив запобіжний захід ексзаступнику голови Вищого господарського суду Ємельянову

Київ • УНН

 • 24666 перегляди

Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід Артуру Ємельянову з тримання під вартою на можливість внесення застави. Ексзаступник голови ВГСУ підозрюється в участі у злочинній організації, яка виносила рішення за хабарі.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду посмішила запобіжний захід ексзаступнику голови Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову встановивши йому 80 млн грн застави, як альтернативу триманню під вартою. Про це УНН повідомляє з посиланням на суд.

Деталі

Повідомляється, що Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду від 3 грудня 2024 року про обрання колишньому заступнику голови Вищого господарського суду запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

"За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала ухвалу слідчого судді Печерського районного суду та постановила нову, якою встановила 80 млн грн застави, як альтернативу триманню під вартою. Також у разі внесення застави на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов’язків", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

ДБР затримало ексзаступника голови Вищого господарського суду України - Артура Ємельянова - за участь у злочинній організації. Підозрюваний входив до групи, яка за хабарі виносила "потрібні" рішення у господарських спорах.

Печерський райсуд Києва 3 грудня обрав адвокату та ексзаступнику голови Вищого господарського суду Артуру Ємельянову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 січня 2025 року без права на заставу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
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