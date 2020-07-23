Суд начал избрание меры пресечения "луцкому террористу"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Луцкий горрайонный суд Волынской области начал заседание по рассмотрению ходатайства о применении меры пресечения в отношении Максима Кривоша, который 21 июля захватывал заложников в Луцке, передает корреспондент УНН.
"Судебное заседание объявляется открытым", - сказал судья.
Добавим, что в отношении подозреваемого просят применить меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, накануне о подозрении сообщили Максиму Кривошу, который 21 июля захватил заложников в Луцке.
Как сообщал УНН, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, опубликованное по требованию террориста.
Правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.