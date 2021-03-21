Суд продлил предыдущий приговор бывшей и.о. президента Боливии

Детали

По данным газеты, прокуратура попросила увеличить срок заключения, поскольку на расследование дела не хватит четырех месяцев.

Что предшествовало

Бывшая и.о. президента была задержана 13 марта в связи с расследованием дела о государственном перевороте, в рамках которой ей были предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. 14 марта суд постановил назначить предварительное заключение сроком на четыре месяца. Аньес считает себя жертвой политического преследования.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, который в тот момент был действующим главой государства. Его основной соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После трех недель протестов командования Вооруженных сил Боливии попросило Моралеса подать в отставку. Он покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Аньес, которая на тот момент занимала пост второго вице-спикера Палаты сенаторов, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.

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