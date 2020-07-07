Прокуратура Болівії висунула експрезиденту Ево Моралесу звинувачення у тероризмі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Болівійська прокуратура пред’явила експрезиденту Ево Моралесу офіційні звинувачення в тероризмі і запросила його затримання. Про це повідомила в понеділок пресслужба прокуратури, пише УНН.
“Комісія з прокурорів, що ведуть „Справу про аудіозапис“, повідомила сьогодні, що прийняла рішення офіційно пред’явити звинувачення експрезиденту Ево Моралесу в тероризмі і фінансуванні тероризму”, — йдеться в документі.
За версією звинувачення, Моралес “координував продовольчу блокаду міст під час зіткнень в листопаді 2019 року”, які спалахнули після його відставки. “У постанові також запитується попереднє затримання”, — зазначила прокуратура.
У листопаді минулого року глава МВС Артуро Мурільо повідомив, що в розпорядженні влади є запис розмови Моралеса з одним з його прихильників, на якій колишній болівійський лідер давав поради про те, як взяти в кільце місто Ла-Пас. Такі дії експрезидента міністр розцінив як тероризм і злочин проти людяності. Моралес заперечує, що закликав до продовольчої блокади міст, і називає запис змонтованим. Прокуратура зазначає, що проведений колумбійськими експертами аналіз показав, що “з великим ступенем ймовірності” голос на аудіозаписі належить Моралесу.
FISCALÍA IMPUTA A EXPRESIDENTE MORALES POR EL CASO AUDIO # FiscalíaGeneralDelEstado https://t.co/fZVZjV5k9J pic.twitter.com/zMR5lsm7sE— Fiscalía de Bolivia (@FGE_Bolivia) July 6, 2020
У Болівії 20 жовтня пройшли президентські вибори. Згідно з даними Вищого виборчого суду, більшість голосів отримав Моралес, в той момент діючий глава держави. Його головний суперник Карлос Меса заявив, що не визнає перемогу опонента в першому турі.
Після трьох тижнів протестів Моралес покинув свою посаду, охарактеризувавши ситуацію як державний переворот. Другий віце-спікер Палати сенаторів Жанін Аньєс, яка представляє опозицію, оголосила, що бере на себе обов’язки президента до проведення нових виборів, і призначила свій кабінет міністрів. Після його призначення в країні декілька тижнів тривали протести і зіткнення.