Прокуратура Болівії висунула експрезиденту Ево Моралесу звинувачення у тероризмі

ukru
Ексклюзив
07:00 • 43604 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

06:55 • 63729 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:42 • 111182 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 158409 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 131335 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 143271 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 145568 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 128803 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183019 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126184 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 93069 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 135956 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 116536 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 102948 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 103247 перегляди
Публікації
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 43677 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

06:55 • 63799 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 66492 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 126082 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 130667 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 101966 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 102852 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 120800 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 137536 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 135954 перегляди
Актуальне
Прокуратура Болівії висунула експрезиденту Ево Моралесу звинувачення у тероризмі

Прокуратура Болівії висунула експрезиденту Ево Моралесу звинувачення у тероризмі

Київ • УНН

 • 12892 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Болівійська прокуратура пред’явила експрезиденту Ево Моралесу офіційні звинувачення в тероризмі і запросила його затримання. Про це повідомила в понеділок пресслужба прокуратури, пише УНН.

“Комісія з прокурорів, що ведуть „Справу про аудіозапис“, повідомила сьогодні, що прийняла рішення офіційно пред’явити звинувачення експрезиденту Ево Моралесу в тероризмі і фінансуванні тероризму”, — йдеться в документі.

За версією звинувачення, Моралес “координував продовольчу блокаду міст під час зіткнень в листопаді 2019 року”, які спалахнули після його відставки. “У постанові також запитується попереднє затримання”, — зазначила прокуратура.

У листопаді минулого року глава МВС Артуро Мурільо повідомив, що в розпорядженні влади є запис розмови Моралеса з одним з його прихильників, на якій колишній болівійський лідер давав поради про те, як взяти в кільце місто Ла-Пас. Такі дії експрезидента міністр розцінив як тероризм і злочин проти людяності. Моралес заперечує, що закликав до продовольчої блокади міст, і називає запис змонтованим. Прокуратура зазначає, що проведений колумбійськими експертами аналіз показав, що “з великим ступенем ймовірності” голос на аудіозаписі належить Моралесу.

FISCALÍA IMPUTA A EXPRESIDENTE MORALES POR EL CASO AUDIO # FiscalíaGeneralDelEstado https://t.co/fZVZjV5k9J pic.twitter.com/zMR5lsm7sE

— Fiscalía de Bolivia (@FGE_Bolivia) July 6, 2020

У Болівії 20 жовтня пройшли президентські вибори. Згідно з даними Вищого виборчого суду, більшість голосів отримав Моралес, в той момент діючий глава держави. Його головний суперник Карлос Меса заявив, що не визнає перемогу опонента в першому турі.

Після трьох тижнів протестів Моралес покинув свою посаду, охарактеризувавши ситуацію як державний переворот. Другий віце-спікер Палати сенаторів Жанін Аньєс, яка представляє опозицію, оголосила, що бере на себе обов’язки президента до проведення нових виборів, і призначила свій кабінет міністрів. Після його призначення в країні декілька тижнів тривали протести і зіткнення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32