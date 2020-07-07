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Прокуратура Боливии предъявила экс-президенту Эво Моралесу обвинения в терроризме

Прокуратура Боливии предъявила экс-президенту Эво Моралесу обвинения в терроризме

Киев  •  УНН

 • 12891 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Боливийская прокуратура предъявила экс-президенту Эво Моралесу официальные обвинения в терроризме и запросила его задержание. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры, пишет УНН.

“Комиссия из прокуроров, ведущих „Дело об аудиозаписи“, сообщила сегодня, что приняла решение официально предъявить обвинения экс-президенту Эво Моралесу в терроризме и финансировании терроризма”, — говорится в документе.

По версии обвинения, Моралес “координировал продовольственную блокаду городов во время столкновений в ноябре 2019 года”, которые вспыхнули после его отставки. “В постановлении также запрашивается предварительное задержание”, — отметила прокуратура.

В ноябре прошлого года глава МВД Артуро Мурильо сообщил, что в распоряжении властей имеется запись разговора Моралеса с одним из его сторонников, на которой бывший боливийский лидер давал советы о том, как взять в кольцо город Ла-Пас. Такие действия экс-президента министр расценил как терроризм и преступление против человечности. Моралес отрицает, что призывал к продовольственной блокаде городов, и называет запись смонтированной. Прокуратура отмечает, что проведенный колумбийскими экспертами анализ показал, что “с большой степенью вероятности” голос на аудиозаписи принадлежит Моралесу.

FISCALÍA IMPUTA A EXPRESIDENTE MORALES POR EL CASO AUDIO#FiscalíaGeneralDelEstadohttps://t.co/fZVZjV5k9J pic.twitter.com/zMR5lsm7sE

— Fiscalía de Bolivia (@FGE_Bolivia) July 6, 2020

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. После его назначения в стране несколько недель продолжались протесты и столкновения.

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