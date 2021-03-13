У Болівії затримали колишнього тимчасового президента Жанін Аньєс
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ Болівії Карлос Едуардо дель Кастільо повідомив у суботу про затримання колишнього тимчасового президента країни Жанін Аньєс. Про це пише УНН з посиланням на Twitter Кастільо.
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"Я повідомляю болівійцям, що пані Жанін Аньєс уже затримана, і наразі перебуває в руках поліції", – написав він.
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Раніше прокуратура видала ордер на її арешт за звинуваченням у тероризмі, підбурюванні до заколоту і в змові. Сама Аньєс назвала цей ордер "політичним переслідуванням".
"Політичне переслідування почалося", - написала вона напередодні.
Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Añez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía.#Justicia— Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) March 13, 2021
La persecución política ha comenzado. El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones.
Pueden descarga la denuncia con la que pretenden perseguirnos: https://t.co/eVQKCMtcui
Довідково
У жовтні 2020 року на президентських виборах в Болівії переміг ексміністр економіки країни і прихильник колишнього болівійського президента Ево Моралеса Луїс Арсе.
В кінці жовтня того ж року парламент Болівії зажадав провести судове розслідування щодо Аньєс, звинувачуючи її в геноциді. Сама Аньєс вважає себе невинною.
Крім того, парламент закликав почати кримінальні справи проти 11 міністрів і ексміністрів за порушення прав людини, коли під час протестів після виборів президента в 2019 році загинули 26 осіб.