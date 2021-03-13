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У Болівії затримали колишнього тимчасового президента Жанін Аньєс

У Болівії затримали колишнього тимчасового президента Жанін Аньєс

Київ • УНН

 • 19664 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ Болівії Карлос Едуардо дель Кастільо повідомив у суботу про затримання колишнього тимчасового президента країни Жанін Аньєс. Про це пише УНН з посиланням на Twitter Кастільо.

Цитата

"Я повідомляю болівійцям, що пані Жанін Аньєс уже затримана, і наразі перебуває в руках поліції", – написав він.

Деталі

Раніше прокуратура видала ордер на її арешт за звинуваченням у тероризмі, підбурюванні до заколоту і в змові. Сама Аньєс назвала цей ордер "політичним переслідуванням".

"Політичне переслідування почалося", - написала вона напередодні.

Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Añez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía.#Justicia

— Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) March 13, 2021

La persecución política ha comenzado. El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones.

Pueden descarga la denuncia con la que pretenden perseguirnos: https://t.co/eVQKCMtcui

— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) March 12, 2021

Довідково

У жовтні 2020 року на президентських виборах в Болівії переміг ексміністр економіки країни і прихильник колишнього болівійського президента Ево Моралеса Луїс Арсе.

В кінці жовтня того ж року парламент Болівії зажадав провести судове розслідування щодо Аньєс, звинувачуючи її в геноциді. Сама Аньєс вважає себе невинною.

Крім того, парламент закликав почати кримінальні справи проти 11 міністрів і ексміністрів за порушення прав людини, коли під час протестів після виборів президента в 2019 році загинули 26 осіб.

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