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В Боливии задержали бывшего временного президента Жанин Аньес

В Боливии задержали бывшего временного президента Жанин Аньес

Киев  •  УНН

 • 19660 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Министр внутренних дел Боливии Карлос Эдуардо дель Кастильо сообщил в субботу о задержании бывшего временного президента страны Жанин Аньес. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter Кастильо.

Цитата

"Я сообщаю боливийцам, что госпожа Жанин Аньес уже задержана, и сейчас находится в руках полиции", - написал он.

Детали

Ранее прокуратура выдала ордер на ее арест по обвинению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и в заговоре. Сама Аньес назвала этот ордер "политическим преследованием".

"Политическое преследование началось", - написала она накануне.

Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Añez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía. #Justicia

- Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) March 13, 2021

La persecución política ha comenzado. El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones.

Pueden descarga la denuncia con la que pretenden perseguirnos : https://t.co/eVQKCMtcui

- Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) March 12, 2021

Справка

В октябре 2020 году на президентских выборах в Боливии победил экс-министр экономики страны и сторонник бывшего боливийского президента Эво Моралеса Луис Арсе.

В конце октября того же года парламент Боливии потребовал провести судебное расследование насчет Аньес, обвиняя ее в геноциде. Сама Аньес считает себя невиновной.

Кроме того, парламент призвал начать уголовные дела против 11 министров и экс-министров за нарушение прав человека, когда во время протестов после выборов президента в 2019 году погибли 26 человек.

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