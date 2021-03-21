Суд продовжив попередній вирок колишній в.о. президента Болівії

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За даними газети, прокуратура попросила збільшити термін ув’язнення, оскільки на розслідування справи не вистачить чотирьох місяців.

Що передувало

Колишня в.о. президента була затримана 13 березня в зв’язку з розслідуванням справи про державний переворот, в рамках якої їй були пред’явлені звинувачення в тероризмі, підбурюванні до заколоту і змові. 14 березня суд постановив призначити їй попереднє ув’язнення терміном на чотири місяці. Аньєс вважає себе жертвою політичного переслідування.

У Болівії 20 жовтня 2019 року пройшли президентські вибори. Згідно з даними Вищого виборчого суду, більшість голосів отримав Ево Моралес, який в той момент був чинним главою держави. Його основний суперник Карлос Меса заявив, що не визнає перемогу опонента в першому турі. Після трьох тижнів протестів командування Збройних сил Болівії попросило Моралеса подати у відставку. Він покинув свій пост, охарактеризувавши ситуацію як державний переворот. Аньєс, яка на той момент займала пост другого віце-спікера Палати сенаторів, оголосила, що бере на себе обов’язки президента до проведення нових виборів, і призначила свій кабінет міністрів. У жовтні 2020 року в країні пройшло нове голосування, за підсумками якого президентом став соратник Моралеса Луїс Арсе.

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