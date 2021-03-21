Суд продовжив попередній вирок колишній в.о. президента Болівії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Болівійський суд задовольнив клопотання про збільшення терміну попереднього ув’язнення колишньої в.о. президента Жанін Аньєс, затриманої у справі про державний переворот, з чотирьох до шести місяців. Про це повідомила в суботу газета Pagina Siete, передає УНН.
Деталі
За даними газети, прокуратура попросила збільшити термін ув’язнення, оскільки на розслідування справи не вистачить чотирьох місяців.
Що передувало
Колишня в.о. президента була затримана 13 березня в зв’язку з розслідуванням справи про державний переворот, в рамках якої їй були пред’явлені звинувачення в тероризмі, підбурюванні до заколоту і змові. 14 березня суд постановив призначити їй попереднє ув’язнення терміном на чотири місяці. Аньєс вважає себе жертвою політичного переслідування.
У Болівії 20 жовтня 2019 року пройшли президентські вибори. Згідно з даними Вищого виборчого суду, більшість голосів отримав Ево Моралес, який в той момент був чинним главою держави. Його основний суперник Карлос Меса заявив, що не визнає перемогу опонента в першому турі. Після трьох тижнів протестів командування Збройних сил Болівії попросило Моралеса подати у відставку. Він покинув свій пост, охарактеризувавши ситуацію як державний переворот. Аньєс, яка на той момент займала пост другого віце-спікера Палати сенаторів, оголосила, що бере на себе обов’язки президента до проведення нових виборів, і призначила свій кабінет міністрів. У жовтні 2020 року в країні пройшло нове голосування, за підсумками якого президентом став соратник Моралеса Луїс Арсе.
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