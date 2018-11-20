Суд продолжит рассмотрение дела Насирова в декабре
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Шевченковский районный суд Киева объявил перерыв до 10 декабря по делу в отношении экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Об этом УНН сообщил его адвокат Александр Лысак.
"Обвинительный акт сегодня не читали. Суд сегодня только рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокурора о продлении Насирову личных обязательств, но частично. В какой именно части - не понятно, так как была объявлена только резолютивная часть решения. Следующее заседание запланировано на 10 декабря на 12:00", - сказал Лысак.
Стоит отметить, что дело в суде слушается уже почти год и за это время прокурорами было объявлено лишь около половины обвинительного акта, который состоит из 774 страниц.
Напомним, 28 сентября 2018 года Шевченковский районный суд Киева продлил процессуальные обязанности в рамках пресечения бывшему главе Государственной фискальной Украины Роману Насирову, однако не продлил обязанности в части ношения электронного средства контроля.
Как сообщал УНН, 31 января 2018 года Кабинет министров Украины освободил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы.
Экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).