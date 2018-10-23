У справі Насірова майже за рік прочитано лише половину обвинувального акту

“23 жовтня 2018 року в Шевченківському районному суді міста Києва відбулося судове засідання по суті з розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-голови ДФС України, а також керівника Департаменту ДФС України... Упродовж судового засідання, що відбулось 23.10.2018, прокурорами зачитано 48 сторінок обвинувального акту, а усього — 366 сторінок”, — йдеться у повідомленні.

У цьому контексті у САП нагадали, що прокурори на вимогу сторони захисту розпочали 7 грудня 2017 року зачитувати повний текст обвинувального акту, який складається з 774 сторінок.

У САП зазначили, що сьогодні під час засідання один із захисників Насірова заявив клопотання про ознайомлення з матеріалами провадження та відкладення у зв’язку із цим судового розгляду.

Зокрема, захисник у клопотанні наполягав, що для ознайомлення з матеріалами провадження останньому необхідний орієнтовний строк у 240 днів, на які він просив відкласти судовий розгляд.

“Не заперечуючи права сторони захисту на ознайомлення з матеріалами як судового провадження, так і з матеріалами, зібраними під час досудового розслідування, колегією суддів відмовлено у відкладенні судового розгляду та наголошено на необхідності дотримання вимог ст.17 Правил адвокатської етики під час реалізації наданих захиснику повноважень.

Наступне судове засідання призначено на 31 жовтня 2018 року о 15.30”, — зазначили у САП.

Нагадаємо, 28 вересня 2018 року Шевченківський районний суд Києва продовжив процесуальні обов’язки у межах запобіжного заходу колишньому голові Державної фіскальної України Роману Насірову, однак не продовжив обов’язки у частини носіння електронного засобу контролю.

Як повідомляв УНН, 31 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.

Екс-голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, екс-голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).