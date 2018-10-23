В деле Насирова почти за год прочли только половину обвинительного акта

"23 октября 2018 года в Шевченковском районном суде города Киева состоялось судебное заседание по существу по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-главы ГФС Украины, а также руководителя Департамента ГФС Украины ... На протяжении судебного заседания, которое состоялось 23.10.2018, прокурорами зачитано 48 страниц обвинительного акта, а всего - 366 страниц", - говорится в сообщении.

В этом контексте в САП напомнили, что прокуроры по требованию стороны защиты начали 7 декабря 2017 года зачитывать полный текст обвинительного акта, что состоит из 774 страниц.

В САП отметили, что сегодня во время заседания один из защитников Насирова заявил ходатайство об ознакомлении с материалами производства и отложения в связи с этим судебного разбирательства.

В частности, защитник в ходатайстве настаивал, что для ознакомления с материалами производства последнему необходим ориентировочный срок в 240 дней, на которые он просил отложить судебное разбирательство.

"Не отрицая права стороны защиты на ознакомление с материалами как судебного производства, так и с материалами, собранными в ходе досудебного расследования, коллегией судей отказано в отложении судебного разбирательства и отмечена необходимость соблюдения требований ст.17 Правил адвокатской этики при реализации предоставленных защитнику полномочий.

Следующее судебное заседание назначено на 31 октября 2018 в 15.30", - отметили в САП.

Напомним, 28 сентября 2018 года Шевченковский районный суд Киева продлил процессуальные обязанности в рамках пресечения бывшему главе Государственной фискальной Украины Роману Насирову, однако не продлил обязанности в части ношения электронного средства контроля.

Как сообщал УНН, 31 января 2018 года Кабинет министров Украины уволил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы.

Экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).