Суд продовжить розгляд справи Насірова у грудні

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Шевченківський районний суд Києва оголосив перерву до 10 грудня у справі щодо екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Про це УНН повідомив його адвокат Олександр Лисак.

“Обвинувальний акт сьогодні не читали. Суд сьогодні лише розглянув і задовольнив клопотання прокурора про продовження Насірову особистих зобов'язань, але частково. В якій саме частині — не зрозуміло, тому що була оголошена лише резолютивна частина ухвали. Наступне засідання заплановано на 10 грудня на 12 годину”, — сказав Лисак.

Варто зазначити, що справа у суді слухається вже майже рік і за цей час прокурорами було оголошено лише близько половини обвинувального акту, який складається із 774 сторінок.

Нагадаємо, 28 вересня 2018 року Шевченківський районний суд Києва продовжив процесуальні обов’язки у межах запобіжного заходу колишньому голові Державної фіскальної України Роману Насірову, однак не продовжив обов’язки у частини носіння електронного засобу контролю.

Як повідомляв УНН, 31 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.

Екс-голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, екс-голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

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