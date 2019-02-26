Суд вернул государству землю стоимостью более 1 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Суд принял решение о расторжении договора аренды между государством и ООО и возвращения государству земельного участка стоимостью свыше 1 млрд 25 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
"Хозяйственным судом Днепропетровской области удовлетворены исковые требования Новомосковской местной прокуратуры в интересах государства к обществу с ограниченной ответственностью о расторжении договора аренды и возвращении земельного участка водного фонда площадью 1147 га, стоимостью более 1 миллиард 25 миллионов гривен, которая расположена на территории Песчанской сельского совета Новомосковского района", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, основанием для обращения прокуратуры в суд стало нарушение арендатором требований законодательства при использовании указанного земельного участка.
Кроме того, Центральный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы общества.
Также главой Днепропетровской областной государственной администрации Валентином Резниченко во исполнение решения суда издано распоряжение о принятии земельного участка, которого по акту государственного исполнителя изъято у пользователя и возвращено в собственность государства.
Напомним, глава сельсовета обещал передать в аренду земельный участок за взятку в 2 тысячи долларов.