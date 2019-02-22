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Голова сільської ради обіцяв передати в оренду земельну ділянку за хабар

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. На Сумщині затримано голову сільської ради Кролевецького району, який обіцяв передати в оренду земельну ділянку за хабар у 2 тисячі доларів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області, передає УНН.

“Прокуратурою Сумської області спільно зі Слідчим управлінням Національної поліції за матеріалами Управління захисту економіки в Сумській області затримано голову однієї з сільських рад Кролевецького району, який вимагав від фізичної особи неправомірну вигоду за вирішення питання щодо передачі в оренду земельної ділянки, розташованої на території сільської ради”, — йдеться у повідомленні.

Факт отримання хабара у 2 тисячі доларів зафіксовано на робочому місці очільника села.

На даний час тривають слідчі дії, голову села затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою — ред.) КК України.

Нагадаємо, в Одесі дільничний вимагав неправомірну винагороду за не притягнення до адміністративної відповідальності.

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