Председатель сельсовета обещал передать в аренду земельный участок за взятку

"Прокуратурой Сумской области совместно со следственным управлением Национальной полиции по материалам Управления защиты экономики в Сумской области задержан председатель одного из сельских советов Кролевецкого района, который требовал от физического лица неправомерную выгоду за решение вопроса о передаче в аренду земельного участка, расположенного на территории сельского совета" , - говорится в сообщении.

Факт получения взятки в 2 тысячи долларов зафиксировано на рабочем месте главы села.

В настоящее время проводятся следственные действия, голову села задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом - ред.) УК Украины.

Напомним, в Одессе участковый требовал неправомерное вознаграждение за непривлечение к административной ответственности.



