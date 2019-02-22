Председатель сельсовета обещал передать в аренду земельный участок за взятку
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В СУмской области задержали председателя сельского совета Кролевецкого района, который обещал передать в аренду земельный участок за взятку в 2 тысячи долларов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области, передает УНН.
"Прокуратурой Сумской области совместно со следственным управлением Национальной полиции по материалам Управления защиты экономики в Сумской области задержан председатель одного из сельских советов Кролевецкого района, который требовал от физического лица неправомерную выгоду за решение вопроса о передаче в аренду земельного участка, расположенного на территории сельского совета" , - говорится в сообщении.
Факт получения взятки в 2 тысячи долларов зафиксировано на рабочем месте главы села.
В настоящее время проводятся следственные действия, голову села задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом - ред.) УК Украины.
Напомним, в Одессе участковый требовал неправомерное вознаграждение за непривлечение к административной ответственности.