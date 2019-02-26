Суд повернув державі землю вартістю понад 1 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Суд ухвалив розірвання договору оренди між державою та ТОВ та повернення державі земельної ділянки вартістю понад 1 млрд 25 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Дніпропетровської області.
"Господарським судом Дніпропетровської області задоволено позовні вимоги Новомосковської місцевої прокуратури в інтересах держави до товариства з обмеженою відповідальністю про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки водного фонду площею 1147 га, вартістю понад 1 мільярд 25 мільйонів гривень, яка розташована на території Піщанської сільської ради Новомосковського району", - йдеться в повідомленні.
За даними прокуратури, підставами для звернення прокуратури до суду стало порушення орендарем вимог законодавства під час використання вказаної земельної ділянки.
Крім того, Центральний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги товариства.
Також головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентином Резніченком на виконання рішення суду видано розпорядження щодо прийняття земельної ділянки, яку за актом державного виконавця вилучено у користувача та повернуто у власність держави.
Нагадаємо, голова сільради обіцяв передати в оренду земельну ділянку за хабар у 2 тисячі доларів.