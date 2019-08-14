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Адвокат попросила суд смягчить наказание Зайцевой

Адвокат попросила суд смягчить наказание Зайцевой

Киев  •  УНН

 • 15093 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Адвокат Елены Зайцевой, признанной виновной в совершении смертельного ДТП в центре Харькова, попросила суд смягчить наказание своей подзащитной, передает УНН.

Так, на заседании по рассмотрению апелляций адвокат Зайцевой Юлия Плетнева подала ходатайство об изменении апелляционной жалобы. А именно она попросила суд отменить в апелляционной жалобе приговор Киевского райсуда Харькова и назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции.

После этого адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица попросил суд отменить приговор и прекратить производство по делу.

Далее адвокат Зайцевой попросила суд смягчить наказание своей подзащитной до пяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на два года. А также освободить Зайцеву от отбывания наказания, определив ей испытательный срок.

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

Суд признал Зайцеву и Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание обоим в виде 10 лет лишения свободы.

После этого Зайцева и Дронов подали апелляции.

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