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Адвокат попросила суд пом'якшити покарання Зайцевій

Адвокат попросила суд пом'якшити покарання Зайцевій

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Адвокат Олени Зайцевої, визнаної винною у вчиненні смертельної ДТП у центрі Харкова, попросила суд пом'якшити покарання своїй підзахисній, передає УНН.

Так, на засіданні з розгляду апеляцій адвокат Зайцевої Юлія Плетньова подала клопотання про зміну апеляційної скарги. А саме вона попросила суд скасувати в апеляційній скарзі вирок Київського райсуду Харкова і призначити новий розгляд у суді першої інстанції.

Після цього адвокат Геннадія Дронова Сергій Перепелиця попросив суд скасувати вирок і закрити провадження у справі.

Далі адвокат Зайцевої попросила суд пом'якшити покарання своїй підзахисній до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом на два роки. А також звільнити Зайцеву від відбування покарання, визначивши їй випробувальний термін.

Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.

Суд визнав Зайцеву і Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання обом у вигляді 10 років позбавлення волі.

Після цього Зайцева та Дронов подали апеляції. 

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