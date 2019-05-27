Захист Дронова подав уточнену апеляцію
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Адвокат Генадія Дронова, обвинуваченого у скоєнні ДТП в Харкові, направив до суду уточнену апеляцію на вирок. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Дронова Сергій Перепелиця.
"Так, ми у п’ятницю подали уточнену апеляцію. Потрібно було змінити формулювання одного речення. Ми просили ухвалити виправдувальний вирок, а апеляційний суд сказав, що ми повинні просити закрити провадження", - сказав Перепелиця.
За його словами, вони вклалися в 15 днів, які суд надав для усунення недоліків.
Нагадаємо, апеляційний розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова у скоєнні смертельної ДТП призначено на 14 серпня.
Як повідомляв УНН, Харківський апеляційний суд відкрив провадження за апеляційними скаргами Олени Зайцевої та її захисника Юлії Плетньової.
Зайцева просить в апеляційній скарзі замінити реальний термін на умовний.
Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.
26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними і призначив їм покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.