У справі Зайцевої відкрито апеляційне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Харківський апеляційний суд відкрив провадження за апеляційними скаргами Олени Зайцевої та її захисника Юлії Плетньової. Про це повідомляє прес-служба суду, передає УНН.
"Після ознайомлення з матеріалами справи, в провадження Харківського апеляційного суду надійшла кримінальна справа за обвинуваченням Олени Зайцевої та Генадія Дронова за фактом трагічної дорожньо-транспортної пригоди 18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що головуючий у справі – суддя Володимир Протасов.
Ухвалою судді відкрито провадження за апеляційними скаргами Олени Зайцевої та її захисника Юлії Плетньової. Учасники провадження мають право протягом десяти днів подати заперечення на апеляційні скарги.
"Іншою ухвалою головуючого-судді апеляційна скарга захисника Сергія Перепелиці стосовно Геннадія Дронова залишена без руху, оскільки вона не відповідає вимогам статті 420 Кримінального процесуального кодексу України", - додали у прес-центрі суду.
Як повідомляв УНН, у провадження Харківського апеляційного суду надійшло кримінальне провадження за обвинуваченням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова у смертельній ДТП.
Раніше засуджені за смертельну ДТП у центрі Харкова Олена Зайцева та Геннадій Дронов подали апеляційні скарги на вирок суду.
Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.